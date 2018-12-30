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'dan ayrıldı

'da orta saha oyuncusu , Spor Toto 1. Lig temsilcisi 'a transfer oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 14:07
Onurcan Güler Akhisarspor'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde kadro dışı bırakılan Seleznyov'un yanı sıra verim alınamayan Dany ve Larsson'u gözden çıkaran Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Onurcan Güler de takımdan ayrıldı. Bu sezon 4 lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'a transfer oldu.

Akigo'da sezon başında satış listesine konulup elde kaldıktan sonra lisansı çıkarılan, ilk yarının son haftalarında oynamaya başlayıp attığı gollerle takımın kurtarıcısı olan Bokila ise kadroda tutulacak.

Yeşil-siyahlılarda stres kırığı nedeniyle ameliyat olan Eray, 2-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak Antalya kampının kadrosunda yer almayacak.

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Onurcan Güler Akhisarspor'dan ayrıldı
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