Pelkas heyecanı!

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PAOK'un orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın önceki akşam Ataşehir'de Fenerbahçe- Real Madrid basketbol maçını izlemesi, dedikoduları beraberinde getirdi.25 yaşındaki Pelkas, PAOK'ta 1 milyon Euro'nun altında bir ücret alıyor. Yunan oyuncu, bu sezonforma giydi.Kanatlarda da oynayabilen Pelkas'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar PAOK ile sözleşmesi bulunuyor.Pelkas F.Bahçe'nin daha önce yaptığı teklif ile ilgili, "Cazip bir teklifin reddedilmesi zor. Herkes geleceğini güvence altına almak ister. Fenerbahçe, PAOK'ta kazandığımın 4 katını önerdi" ifadelerini kullanmıştı.Kız arkadaşı ile İstanbul'a gelen Pelkas, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçını salondan izledi ve Instagram hesabından Ülker Sports Arena'dan paylaşımda bulundu.Fenerbahçe'de performansı hayal kırıklığı yaratan Slimani ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarılacivertlilerin, Leicester City'den kiraladığı Cezayirli futbolcunun, anlaşmasını sonlandırarak takımdan ayrılmak istediği ve bunun için yönetimle görüştüğü kaydedildi. Ortadoğu futbolu uzmanı Mootazchade'nin haberine göre, Slimani özellikle Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüpleriyle temas halinde. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de sadece bir gol attı.