Tepeden tırnağa temizlik

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne veda edilen 2-0'lık Lokomotiv Moskova maçı G.Saray için dönüm noktası oldu. Rusya'daki basın toplantısında,görüşünü paylaşan Fatih Terim, yakın çevresinedemişti. Terim bir ay sonra düğmeye bastı ve hiçbir oyuncunun gözünün yaşına bakmadı. İşte İmparator'un ocak ayında sarı-kırmızılı takımda yapmaya çalıştığı operasyon:Menajer Haluk Canatar'a oyuncusu Serdar Aziz'in kadroda düşünülmediği, 4 milyon Euro bonservis bedeli getirmesi halinde istediği takıma gidebileceği söylendi.Serdar gibi üstü çizilen bir diğer isim Eren... Devre arası kampına dahil edilmeyecek Eren'den kendisine kulüp bulması istenecek ve serbest bırakılacak.Akhisar'dan gelen iki oyuncunun performansı teknik heyeti memnun etmedi. Hem Ömer Bayram hem de Muğdat Çelik için kiralama teklifi gelirse değerlendirilecek.Fatih Terim'in sistemine uymayan Brezilyalı stoper için Al-İttihad'la pazarlıklar bitme aşamasına geldi.Bir stoper ve iki forvet takviyesi düşünen Galatasaray ayrıca ön libero da arıyor. Donk'un stoperde kullanılacağı öğrenildi.G.Saray'ın 2016-17 sezonunda Porto'ya 6.5 milyon Euro'ya sattığı Alex Telles'e Atletico Madrid talip oldu. İspanyol basınına göre Atletico, Brezilyalı oyuncu için 40 milyon Euro ödemeye hazır. Bu gelişme sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı. Çünkü Galatasaray Porto ile yapılan anlaşma gereği oyuncunun bir sonraki satışından %10 (4 milyon Euro) pay alacak.