Arabulucu Albayrak

BUGÜN NELER OLDU

Serdar Aziz krizinde büyük buluşmanın tarihi belli oldu.İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz cuma günüve oyuncusuna kulüp bulmasını söylemişti. Ancak deneyimli defansı kaybetmek istemeyen Albayrak, Canatar'a Fatih Terim'den özür dilenmesi konusunda tavsiye verdi.Fatih Terim ile Serdar Aziz'in Çarşamba günü bir araya gelmesi bekleniyor.