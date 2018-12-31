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Arabulucu Albayrak

’da ’in kaderi 2 Ocak’ta belli olacak

Giriş Tarihi: 31.12.2018
Arabulucu Albayrak
Serdar Aziz krizinde büyük buluşmanın tarihi belli oldu. ABD'de tatilde olan teknik direktör Fatih Terim'le yüz yüze görüşmek isteyen Serdar, hocasından özür dileyecek. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz cuma günü Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'la görüşme yapmış ve oyuncusuna kulüp bulmasını söylemişti. Ancak deneyimli defansı kaybetmek istemeyen Albayrak, Canatar'a Fatih Terim'den özür dilenmesi konusunda tavsiye verdi. Serdar da Albayrak'ı dinledi ve Galatasaray'da kalmak için son hamlesini yapacak. Fatih Terim ile Serdar Aziz'in Çarşamba günü bir araya gelmesi bekleniyor.
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Arabulucu Albayrak
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