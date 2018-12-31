Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

Erzurumspor'da ile yollar ayrıldı

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:15
Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Lennart Thy ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı ekip, sezon başında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Werder Bremen'nden transfer ettiği Thy'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Metin Barlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi ve teknik direktörün kararı doğrultusunda Thy ile yolların ayrıldığını söyledi.

Barlak, ara transfer döneminde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hocamız ve yönetimimizin aldığı karar ve yeni yapacağımız transferler nedeniyle bu futbolcumuzla yollarımızı ayırdık." dedi.

Eksik olan noktalara ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Barlak, "Şu anda ara kamp dönemine giriyoruz. Hafta sonu yapılacak kongremizle transfer çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ara transferlerimizi yaparak daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumspor'da Lennart Thy ile yollar ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN