Herkes satılık!

BUGÜN NELER OLDU

Kadroya takviye yapmak için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi, elden oyuncu çıkarma konusunda da kararlı... Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda 14 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, bu oyunculara teklif gelmesi halinde tümünün satılabileceklerine karar verdi. Buna takımda çok süre alan Valbuena, Neustadter, Skrtel gibi isimler de dahil...Sarı-lacivertliler, bu oyuncular için formül arayışında. Ayrıca bonservisiyle alınan ancak beklenen performansı veremeyen Diego Reyes'in, takımdan ayrılmak istemesi halinde kendisine hemen bonservisi verilecek.Volkan DemirelRoman NeustadterYiğithan Güveliİsmail KöybaşıAatif ChahechouheRoberto Soldado (opsiyonlu)Andre Ayew (kiralık)FRANSA'NIN prestijli spor gazetesi L'Equipe, Fenerbahçe'nin, Leicester City'nin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi istediğini duyurdu. Haberde Fenerbahçe'nin Premier Lig'de fazla forma şansı bulamayan Malili futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Ocak ayında Ajaccio'dan ayrılarak Leicester'ın yolunu tutan Diabate'nin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola ise Benfica'da forma giyen Arjantinli stoper Cristian Lema'nın yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği iddiasını sayfalarına taşıdı. Söz konusu haberde; 2018 yazında Belgrano'ya veda ederek, Benfica'nın yolunu tutan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun Portekiz ekibinde fazla şans bulamadığı için ayrılık kararı aldığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.