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'den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı , yeni yıl mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 14:34
Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı

TFF'nin internet sitesindeki yeni yıl mesajında Demirören, "Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni hedef ve yeni umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Futbol ailemizin, sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerinden vazgeçmeden, rakibe saygıyı ile fair play ruhunu her şeyin üstünde tutması, yeni yıldaki en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yılla ilgili dileklerini paylaşan Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Ülke olarak İstanbul'da UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımız 2019 yılında, Türk futbolunun değerinin ödün vermeden korunması, tüm alanlarda başarı sağlanması temel gayemiz olacak. Bu düşüncelerle, 2019 yılının tüm futbol ailesine, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."

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Yıldırım Demirören'den yeni yıl mesajı
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