Trabzonspor'un marka yüzleri Abdülkadir Ömür&Yusuf Yazıcı

Yüzünü altyapıya çeviren Trabzonspor, yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Antalya'da yapılacak devre arası kampına alacağı altyapıdan çok sayıda oyuncuyu ilerleyen süreçte A Takım'a kazandırmayı hedefleyen bordo-mavililer, hem kulübün geleceğine yatırım yapmayı hem de ekonomik olarak tasarrufa gitmeyi hedefliyor.

Yönetimin, yeni yapılanmada altyapıdan çıkan ve üç sezondur A Takım'da olan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'ya önemli sorumluluklar yükleyeceği öğrenildi.

HÜSEYİN VE UĞURCAN DA VAR

SIK sık altyapıdaki oyuncularla bir araya gelerek tecrübelerini anlatacak olan bu ikili, aynı zamanda kulübün marka yüzü olarak da öne çıkarılacak. Yönetim, diğer genç oyuncular Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır'ı da bu proje kapsamında aktif olarak değerlendirecek.