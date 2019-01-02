Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş sağ bekini buldu! Guti ikna edecek

sağ bekini buldu! Guti ikna edecek

, ’da oynayan Perulu oyuncu 'yı listesine aldı. 28 yaşındaki Perulu yıldızı Beşiktaş'ta ’in yardımcı antrenörlüğünü yapan ikna edecek. Oyuncu gelecek sezon için düşünülüyor.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019
Beşiktaş sağ bekini buldu! Guti ikna edecek

Beşiktaş'ta yönetim teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.

Siyah-beyazlılar, sağ bek mevkii için son olarak 2016-17 sezonunda Bursaspor formasını giyen Luis Advincula'yı listeye dahil etti. Bu işi bitirme görevi ise siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan İspanyol Guti Hernandez'e verildi. Guti, İspanya'da Rayo Vallecano'da kiralık oynayan ve bonservisi Meksika'nın Tigres takımında olan 28 yaşında Peruluyu ikna etmeye çalışacak.

Beşiktaş, devre arasında bu transferi noktalamak istiyor ancak Rayo Vallecano ile kiralık sözleşmesi olan yıldız futbolcu gelecek sezon için düşünülüyor.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehirli yıldızla anlaştı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş sağ bekini buldu! Guti ikna edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN