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’dan iki transfer

, Gençlerbirliği’nden 26 yaşındaki savunma oyuncusu Mahmut Boz ve Altay’dan orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Tevfik Altındağ’ı renklerimize kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 20:14
Giresunspor’dan iki transfer

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı açıklamada her iki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve bu futbolcuların Antalya'da başlayan devre arasına kampına katıldıklarını kaydetti. Gündemlerinde dört yabancı iki de yerli oyuncu olduğuna dikkat çekerken Eren, "Bu futbolcular ile görüşme halindeyiz. Anlaşma sağlandığında kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

Öte yandan mevcut futbolculara ödeme yapıldığını da kaydeden Başkan Sacit Ali Eren, "Oyuncularımızın tamamına belirli miktarda ödeme yaptık. Futbolcularımıza olan mali vecibelerimizin geri kalan kısmını da kampta halledeceğiz. Ayrıca bundan sonraki süreçte takımımızın başarısı için transfer çalışmalarımıza hız vererek Giresunspor'u layık olduğu yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

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Giresunspor’dan iki transfer
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