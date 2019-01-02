Mesut Özil savaşacak!

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İtalya Serie A ekibi Inter'in ara transfer döneminde renklerine bağlamak istediği Mesut Özil, Arsenal'de kalma kararı aldı. Haberi, ESPN duyurdu. Oyuncunun yakınlarına dayandırılan habere göre; teknik direktörü Unai Emery'nin son haftalarda kulübeye çektiği Türk asıllı Alman milli oyuncu, Arsenal'de tekrar formasını geri almak için savaşmaya karar verdi. Haftalık 350 bin Euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan oyuncusu olan 30 yaşındaki Mesut Özil'in, Arsenal ile mukavelesi 2021 yazında sona erecek.