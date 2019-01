“Oğlum Beşiktaş’ta”

BUGÜN NELER OLDU

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'ın, yerel bir gazetede yer alan "Oğlum Beşiktaş'la her konuda anlaştı. Burak Beşiktaş'ta yazabilirsiniz. Trabzonspor'la yaptığı görüşmede 2 milyon Euro'yu geçen bir rakamdan vazgeçti. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklindeki açıklaması futbol kamuoyunda büyük etki yaptı. Ancak baba Yılmaz daha sonra böyle bir demeç vermediğini belirterek, şunları söyledi: "Ben oğlumun işlerine karışmıyorum ve ilgilenmiyorum. Burak Beşiktaş'a giderse mutlu oluruz. Çünkü biz Beşiktaşlıyız. İnşallah olur ama şu an için böyle bir şey yok."