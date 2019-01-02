Ozan Kabak ve Merih Demiral en iyi 50 arasında

BUGÜN NELER OLDU

UEFA, 2019 yılında izlenmesi gereken 50 kişilik genç yıldız adayları listesini yayınladı. Listede Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bu sezon Alanyaspor'a kiralanan stoper Merih Demiral ve Galatasaray'ın altyapısından çıkarak sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki genç savunmacı Ozan Kabak yer aldı. UEFA, Ozan'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği başarılı futbola dikkat çekerken, 20 yaşındaki Merih ile ilgili, "Geçtiğimiz Kasım ayında büyük bir çıkış yaptı" ifadeleri kullanıldı.