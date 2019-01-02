Özkan Doğan'dan Erdal Torunoğulları'na Mario Gomez yanıtı

Beşiktaş'ın çıkarları doğrultusunda her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getiren Doğan, siyah beyazlı kulübün Gomez'i kadrosuna kattığı süreçte İtalya ile Almanya arasında mekik dokuduğunu belirtti. Bu transferin gerçekleşmesi için bir sürü masraf yaptığını kaydeden Özkan Doğan, "Komisyon aldığım doğrudur ama aldığım komisyonun çoğunu da harcamak zorunda kaldım" dedi.

"BUGÜN OLSA BEŞİKTAŞ İÇİN YİNE AYNI ÇABAYI GÖSTERİRİM"

Gomez transferinin kolay bir transfer olmadığını söyleyen Doğan, şunları söyledi: "Bu bir prestij transferi olduğu için elimden gelen çabayı gösterdim. Sayın Fikret Orman'a, bu transferi Beşiktaş açısından en kazançlı şekilde bitireceğimin sözünü vermiştim. Sözümü tuttum, kolay bir transfer olmadı. Bir aya yakın görüşüldü. İtalya'da günlerce kaldım. Belki transferden elde ettiğim kazançtan fazlasını harcadım. Ama değdi. Hem prestijli bir iş yapıldı, hem de Mario Gomez takımın şampiyonluğuna katkı sağladı ve Alman milli takımına geri döndü. Bugün olsa Beşiktaş için yine aynı çabayı gösteririm."

"ALDIĞIM MENAJERLİK ÜCRETİNİN İKİ KATI MASRAF YAPTIM"

Mario Gomez'i Beşiktaş'a getirmek için 40 gün İtalya'da kaldığını dile getiren ünlü menajer, "Bunu yapmamdaki amaç Sayın Fikret Orman'a olan sevgim ve ona verdiğim sözdü. 'Ben size Gomez'i getireceğim başkanım, siz bana güvenin' dedim ve sözümün karşılığında 40 gün İtalya'da kaldım. Aldığım menajerlik ücretinin iki katı masraf yaptım, yani ben para için iş yapmadım" ifadelerini kullandı.

ERDAL TORUNOĞULLARI'NIN GOMEZ AÇIKLAMASI

Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kulübümüzün Mario Gomez ile olan anlaşması 2+1 opsiyonlu olarak yapılmıştır. Menajerlik sözleşmesinin resmî detayı ise şu şekildedir. İlk 2 yıl için (kulübümüzde kalmış olsaydı) ödenecek olan toplam menajerlik ücreti 1.200.0000 Euro idi. Yani 2015 yılı için 600.000 Euro, 2016 yılı için 600.000 Euro. Opsiyonlu olmak üzere +1 yıl ilave olursa 2017 yılı için ise 500.000 Euro.



Bu durumda Mario Gomez kulübümüzde 1 yıl oynadığı için ödenmesi gereken rakam 600.000 Euro'dur. Mario Gomez'in menajeri olan Ulrich Ferber'in görevlendirdiği Özkan Doğan isimli Türk menajere ise 3 yıllık sözleşme karşılığında 200.000 Euro menajerlik ücreti ödenecekti. Yani yıllık 66.666 Euro olacak şekildeydi. Gomez 1 yıl kulübümüzde oynadığı için Özkan Doğan'a da bu rakam ödenecekti.



Sonuç; Mario Gomez 1 yıl kulübümüzde oynadığı için bizim toplam yapmamız gereken ödeme 666.666 Euro'dur. Bu rakamın da %38 değil, %12 olduğu bariz bir şekilde ortadadır. %38 oranında bir ödeme yapılmış ise bunu zaten bende çok merak ediyorum.



Menajerlerle ilgili iki yıl boyunca verdiğim mücadelede sorduğum soruların şimdi bana sorulmaya çalışılması ilginç. Bu soruların da muhattabı tabii ki ben değilim. Bu soruların muhatapları elbette ki bu tip yazıları yazdıranlar ve yapanlardır.



Unutulmamalı ki; ne yapılırsa yapılsın, hangi yola başvurulursa vurulsun "Güneş balçıkla sıvanmaz.", "Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır."