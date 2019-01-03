Devlerin dansı

BUGÜN NELER OLDU

Futbolseverlerın gözü bu gece Premier Lig'de olacak. Ligin tek namağlup takımı lider Liverpool, son iki yılın şampiyonu Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 20 haftada 17 galibiyet, 3 beraberlikle 54 puan toplayan Liverpool, maç fazlası bulunan Tottenham'ın 6, City'nin 7 puan önünde zirvede yer alıyor.City, Chelsea'ye 2-0, Leicester City'ye 2-1 ve Crystal Palace'a 3-2 yenildi.Manchester City, 54 golle Premier Lig'in en skorer takımı olarak göze çarpıyor. Manchester ekibinde Arjantinli Sergio Agüero ve İngiliz Raheem Sterling, 9'ar golle en fazla katkı yapan oyuncular oldu.Geçen sezon Premier Lig'de gol kralı olan ve yılın oyuncusu seçilen Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, bu sezon 20 maçın tamamında forma giydi, 13 gol atıp 7 asistle oynadı.