İşte örnek kulüp

BUGÜN NELER OLDU

Geçmişte, altyapısından yetişen oyuncularla şampiyonluklar yaşayıp, Türk futboluna yön veren Trabzonspor, eski şaşalı günlerine dönmenin yolunu yine aynı formülde buldu. Bordo-mavili kulüpte öze dönüş operasyonu meyvelerini vermeye başlarken. 20 yerli oyuncundan sadece Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehir) başka takımdan geldi.Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Tükmen, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, 1461 Trabzon'da forma giyen Bahadır Han Güngördü (Karabük altyapısından Trabzonspor altyapısına geçti), Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl.Filip Novak'ın sol bekteki başarılı futbolunun yanı sıra hücumda da etkili olmasıAlmanların dikkatini çekti. Bundesliga ekipleri, menajerler aracılığı ile Çek oyuncu için nabız yoklarken, Trabzonspor'unbedeli talep ettiği öğrenildi.