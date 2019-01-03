Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte örnek kulüp

İşte örnek kulüp

’da öze dönüş operasyonu meyvelerini vermeye başladı. Bordo-mavililerin 29 kişilik kadrosunda yer alan futbolcuların 19’u altyapılardan yetişti. Karadeniz ekibinde 20 yerli oyuncudan sadece Kamil Ahmet Çörekçi, başka takımdan geldi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
İşte örnek kulüp
Geçmişte, altyapısından yetişen oyuncularla şampiyonluklar yaşayıp, Türk futboluna yön veren Trabzonspor, eski şaşalı günlerine dönmenin yolunu yine aynı formülde buldu. Bordo-mavili kulüpte öze dönüş operasyonu meyvelerini vermeye başlarken Antalya kampına dahil edilen 29 futbolcudan 19'u altyapıdan yetişen oyunculardan oluşturuldu. 20 yerli oyuncundan sadece Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehir) başka takımdan geldi.

Kamptaki genç isimler:
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Tükmen, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, 1461 Trabzon'da forma giyen Bahadır Han Güngördü (Karabük altyapısından Trabzonspor altyapısına geçti), Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl.

NOVAK'A ALMAN İLGİSİ
Filip Novak'ın sol bekteki başarılı futbolunun yanı sıra hücumda da etkili olması (3 gol, 1 asist) Almanların dikkatini çekti. Bundesliga ekipleri, menajerler aracılığı ile Çek oyuncu için nabız yoklarken, Trabzonspor'un 5 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte örnek kulüp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN