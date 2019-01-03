Rodrigues gitti

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray takımı yenilemek için ilk adımı attı ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübüne sattı.Rodrigues'in eski kulübüBeşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad'ın ilk teklifinin 8 milyon Euro olduğu ancak sarı-kırmızılıların taviz vermemesi üzerine rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardığı vurgulandı.Ancak Al İttihad son anda Maicon'dan vazgeçti ve Başakşehir'in Brezilyalı stoperi Da Costa'yı tercih etti.Galatasaray'da Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın durumları bugün netleşecek. Kendisine kulüp bulması söylenen ancakOzan Kabak ile de bugün yeni sözleşme için masaya oturulacağı belirtildi.GALATASARAY dün top başı yaparken, adı gönderilecekler listesinde yer alan Eren Derdiyok, Fatih Terim'in kararıyla antrenmana çıkarılmadı. Durumu belirsizliğini koruyan Serdar Aziz de idmana katılmazken, Ozan Kabak ise ilk çalışmada yer aldı.