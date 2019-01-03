Rodrigues gitti

Galatasaray takımı yenilemek için ilk adımı attı ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübüne sattı. Dün yapılan görüşmelerde tarafların 10 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
Rodrigues'in eski kulübü PAOK da transferden yüzde 20 pay alacağı için Galatasaray'ın kasasına 8 milyon Euro girecek.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad'ın ilk teklifinin 8 milyon Euro olduğu ancak sarı-kırmızılıların taviz vermemesi üzerine rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardığı vurgulandı. Galatasaray'ın esas hedefi Rodrigues ile birlikte Maicon'u da Suudi kulübüne satmaktı.
Ancak Al İttihad son anda Maicon'dan vazgeçti ve Başakşehir'in Brezilyalı stoperi Da Costa'yı tercih etti. SERDAR VE OZAN İÇİN KRİTİK GÜN
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın durumları bugün netleşecek. Kendisine kulüp bulması söylenen ancak teknik direktör Fatih Terim ile görüşmeden ayrılmayacağını ifade eden Serdar'ın, tecrübeli teknik adamla bugün öğle saatlerinde konuşması bekleniyor.
Ozan Kabak ile de bugün yeni sözleşme için masaya oturulacağı belirtildi. Ancak İngiltere'den talipleri olan genç futbolcunun geri adım atmaya niyetli olmadığı ve pazartesi günü yeni kulübünün belli olacağı iddialar arasında. EREN İDMANA ALINMADI
GALATASARAY dün top başı yaparken, adı gönderilecekler listesinde yer alan Eren Derdiyok, Fatih Terim'in kararıyla antrenmana çıkarılmadı. Durumu belirsizliğini koruyan Serdar Aziz de idmana katılmazken, Ozan Kabak ise ilk çalışmada yer aldı.