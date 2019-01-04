Ahmet Çakar, Burak Yılmaz transferini yorumladı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, taraftarı olduğu siyah-beyazlılara dönmek için Çin'den gelen iki astronomik teklifi reddetti. Birisi eski kulübü Beijing Guoan olmak üzere iki kulüpten teklif alan ve 2 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon Euro kazanabilme şansı bulunan Burak, hem Çin kültürünü sevmemesi hem de kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istemesi sebebiyle siyah-beyazlıların teklifini kabul etti ve ikinci Beşiktaş dönemine adım attı.

GECE YARISI ANTALYA'YA UÇTU, BUGÜN İDMANDA

Çin'den gelen teklifleri kabul etse yılda 5 milyon Euro kazanabilecek olan Burak, Beşiktaş'ta bu paranın yarısına oynayacak. 33 yaşındaki santrfor için siyahbeyazlıların kasasından yılda 2 milyon 500 bin Euro çıkacak. Beşiktaş, Trabzonspor'a bonservis bedeli ödemeyecek. Burak, ikinci Trabzonspor döneminde 32 lig maçına çıkarken, 28 gol attı. Dün gece yarısı Beşiktaş'ın Antalya kampına katılan Burak, bugün takımla idmana çıkacak.

BURAK YILMAZ: TERİMİN SON DAMLASINA KADAR...

Burak Yılmaz, gece yarısından sonra sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu. Tecrübeli golcü, şu ifa- deleri kullandı: "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken, hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Büyük Beşiktaş taraftarının her ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşununun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaşımız için mücadele edeceğim."

GÜNEŞ İSTEDİ

Başarısız Beşiktaş ve Fenerbahçe günleri sonrası yolu Eskişehirspor'a düşen Burak Yılmaz, Ocak 2010'da Trabzonspor'a imza atmış ve Şenol Güneş tedrisatında Türk futbolunun fenomen golcüleri arasına adını yazdırmıştı. Kral, yine Güneş idaresinde ayağa kalkmanın planlarını yapıyor.



AYRINTILAR SABAH'TA

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'daki iki milyon Euro'luk alacağından vazgeçtiğini ve kendisi için bonservis bedeli ödenmediğini SABAH dün yazmıştı.

- BİR GÖRÜŞ - Ahmet Çakar

Seba tezahüratını unutmadım

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferi doğrudur. Tartışılması gereken tek yönü Burak'a verilecek yıllık 2.5 milyon Euro'dur. Futbol hayatının son dönemine girmiş, sürekli sakatlıklarla boğuşan Burak'a bu parayı vermek ne kadar doğru? Gelelim Beşiktaş taraftarına... Burak ne yapmış ki? Zaman zaman kendini atıp penaltı kazanmış. Her futbolcu yapıyor. Her golcü de bu tür işlere zaman zaman girmiştir. Dolayısıyla Beşiktaş taraftarının bunu konu etmesi çok mantıklı ve doğru değil. Beşiktaş taraftarı ve özellikle Çarşı, etik değerlerden de bahsetmesin zira onların tarihinde "S... ol git Seba" tezahüratlarını daha dün gibi hatırlarım. Oysa ki Rahmetli Süleyman Seba, sadece Beşiktaş tarihinin değil, tüm Türk futbol tarihinin en başarılı, en saygın ve en dürüst başkanlarının başında gelir.