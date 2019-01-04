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'nın yeni 'ten şampiyonluk sözleri

'nın yeni transferi , kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 17:13
Kasımpaşa'nın yeni transfer Azad Toptik'ten şampiyonluk sözleri

Türkiye'nin büyük takımlarından birine transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Toptik, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kazanabileceğimiz en fazla maçı kazanarak burada tarih yazmak istiyorum" dedi.

Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'ni çok beğendiğini söyleyen Azad Toptik, "Hayatım boyunca bu kadar büyük ve güzel bir tesis görmemiştim. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Toptik son olarak şampiyonluk şanslarını şöyle yorumladı: "Süper Lig'de şampiyon olmak için kadromuz yeterli, aynı zamanda şans da yanımızda olursa şampiyon oluruz."

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Kasımpaşa'nın yeni transfer Azad Toptik'ten şampiyonluk sözleri
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