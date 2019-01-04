Rodrigues 7.7’ye gitti

BUGÜN NELER OLDU

Yasın Öztekin'in ayrılmasından sonra 7 numarayı sırtına geçiren Garry Rodrigues, dün maddi detayları konuşmak için Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Galatasaray ile Al-İttihad'ın 9.6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı anlaşma sağladığı ortaya çıktı.Galatasaray'da 1.9 milyon Euro alan Rodrigues de kendisine iki katı (4 milyon Euro) teklifte bulunan Al-İttihad'la görüşmek için İstanbul'dan ayrıldı. Yeşil Burun Adaları milli formasını da giyen yıldız oyuncunun bugün yeni kulübüne imza atması bekleniyor.Galatasaray Kulübü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile Rodrigues'in transferi için Al İttihad ile görüşmelere başlandığını duyurdu.