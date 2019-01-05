Onur Kıvrak kriz çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

Her fırsattadiyen kaleci OnurRecep Kıvrak'ın sözlerihavada kaldı. Kadro dışıkaldıktan sonra 4 Aralık2018'de 2 milyon 200 binEuro'luk alacağının ödenmemesinedeniyle kulübe ihtar çekenOnur Kıvrak'ın, yönetiminalacaklarını bırakaraksözleşmesinifeshetme teklifinikabul etmedi.Ardından yönetimin,teklifini de reddedentecrübeli kalecinin isteğiise şok etkisi yarattı.Zira Onur, sadece geçmiş alacaklarının değil, gelecek alacaklarının da kendisine nakit olarak ödenmesini istedi. Yönetimin tüm ikna çalışmalarına rağmen anlaşmaya yanaşmayan Onur, 7 Ocak Pazartesi tarihine kadar ödemelerin yapılmaması durumunda serbest kalacak. Yıllık ücreti 2 milyon 250 bin Euro olan Onur'un sözleşmesi Haziran 2020'de bitiyor.