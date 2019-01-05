Onur Kıvrak kriz çıkardı

Her fırsatta 'Ben Trabzonsporluyum'
diyen kaleci Onur
Recep Kıvrak'ın sözleri
havada kaldı. Kadro dışı
kaldıktan sonra 4 Aralık
2018'de 2 milyon 200 bin
Euro'luk alacağının ödenmemesi
nedeniyle kulübe ihtar çeken
Onur Kıvrak'ın, yönetimin
alacaklarını bırakarak
sözleşmesini
feshetme teklifini
kabul etmedi.
Ardından yönetimin, "Alacaklarını taksitle ödeyelim"
teklifini de reddeden
tecrübeli kalecinin isteği
ise şok etkisi yarattı. PARA VERİLMEZSE SERBEST KALACAK
Zira Onur, sadece geçmiş alacaklarının değil, gelecek alacaklarının da kendisine nakit olarak ödenmesini istedi. Yönetimin tüm ikna çalışmalarına rağmen anlaşmaya yanaşmayan Onur, 7 Ocak Pazartesi tarihine kadar ödemelerin yapılmaması durumunda serbest kalacak. Yıllık ücreti 2 milyon 250 bin Euro olan Onur'un sözleşmesi Haziran 2020'de bitiyor.