Tarihi toplantıda tarihi kararlar

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda,Bilançoları inceleyecek olan TürkiyeBankalar Birliği vekonsorsiyum ortakları, herkulüp için farklı plan çıkaracak.Süre borcave bilançolara göre belirlenecekTürkiye Futbol Federasyonu'nun gündemine aldığı vefutbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projede ilk somut adım atıldı.. Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre borca ve bilançolara göre belirlenecek.Toplantıda gündeme gelen en önemli konu kulüplerin sıkı denetimi oldu.belirtirkenuyarısında bulundu. ÖrneğinBazı kulüplerin "ek kaynak" teklifinin de görüşüldüğü ancak kabul görmediği toplantıda söz konusu ekonomik krizin 20 yıllık bir geçmişi olduğunun altı çizildi. İdari ve mali denetimlerinin Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrole alınacak.31 Ocak 2019 tarihine kadar kulüplerin mali tablosunu ortaya koyacağız. Kulüplerimizin finansal yapıları ve borçları belirlenecek ve bundan sonra bu borçlar yapılandırılacak. Bundan sonra kulüpler bütçe harici transfer yapamayacak.Bonservisi elinde olan oyuncu dahi transfer edemeyecekler.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Biz Galatasaray olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve devletin büyük desteği ile yürütülen bu süreç ile ilgili planlama ve hazırlığımızı dikkatle yürütüyoruz. Finansal Fair Play (FFP) uygunluğu için gösterdiğimiz çaba bu planlama ve hazırlığı da destekler niteliktedir.Herkesin şapkasını önüne koyup düşüneceği bir dönemdeyiz. Kulüp başkanları, yöneticiler ve Türkiye Futbol Federasyonu sıfırdan bir sayfa açıyoruz. 31 Ocak 2019 tarihiyle artık mali milat başlıyor.Bu yapının başarılı olması da TFF'nin uygulamasına bağlı. Federasyonumuz puan silmeden, transfer yasağına kadar tüm yaptırımları kararlı bir biçimde uygulamalı.Bu noktada federasyona inancımız tamdır.Tüm kulüplerin sorunu belli. Proje uygulandığında tüm kulüpler idari ve mali kontrole girecek. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in çok kararlı ve iddialı olduğunu gördüm. Bu demek ki TFF işi sık ı tutacak. Zaten bu futbolun kurtuluşu için son seçenek.Çok önemli bir çalışma. Bu zorunlu bir durum haline gelmişti. Kulüplerimizin düze çıkması için çok yerinde adımlar atılıyor. El birliğiyle bu sıkıntılı süreçten çıkacağız.Şu an bütün kulüplerimiz borç batağında. Borçların bir düzen içerisine girmesi lazım. Özellikle transferlerle alakalı Euro, dolar üzerinden değil de TL üzerinden anlaşmalar yapılmasına ben de yürekten inanan bir insanım. TFF'nin bu anlamda yüklendiği görev çok önemli.Önce Bankalar Birliği ardından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde fikir alışverişi ve karşılıklı diyaloglar olumlu geçti. Kulüplerin borçlarının genel olarak değerlendirilmesi umarım yüzleri güldürür.Bizim kulübümüzün ekonomik durumu iyi ama rakiplerimize baktığımızda borç bir hayli yüksek. Bütçemize göre hareket etsek de zorlanıyoruz. Federasyon Başkanımızın kulüpleri desteklemesi bizim için moral oluyor.