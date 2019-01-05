Tarihi toplantıda tarihi kararlar

Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi
Bilançoları inceleyecek olan Türkiye
Bankalar Birliği ve
konsorsiyum ortakları, her
kulüp için farklı plan çıkaracak. Borçların beş yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek.
Süre borca
ve bilançolara göre belirlenecek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemine aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da desteklediği,
futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projede ilk somut adım atıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının katıldığı toplantı dün İstanbul'da Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldı
. Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre borca ve bilançolara göre belirlenecek. CİDDİ YAPTIRIMLAR VAR!
Toplantıda gündeme gelen en önemli konu kulüplerin sıkı denetimi oldu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören projenin hayata geçmesiyle birlikte kendilerinin tavizsiz denetim yapacağını
belirtirken "Kimse kusura bakmasın. Bu aşamadan sonra federasyon olarak çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız"
uyarısında bulundu. Örneğin 100 milyon geliri olan bir kulüp, 110 milyon harcama yaparsa TFF devreye girecek ve müdahale edecek.
Bazı kulüplerin "ek kaynak" teklifinin de görüşüldüğü ancak kabul görmediği toplantıda söz konusu ekonomik krizin 20 yıllık bir geçmişi olduğunun altı çizildi. İdari ve mali denetimlerinin Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrole alınacak. BAŞKANLAR NE DEDİ? FİKRET ORMAN (Kulüpler Birliği ve Beşiktaş)
31 Ocak 2019 tarihine kadar kulüplerin mali tablosunu ortaya koyacağız. Kulüplerimizin finansal yapıları ve borçları belirlenecek ve bundan sonra bu borçlar yapılandırılacak. Bundan sonra kulüpler bütçe harici transfer yapamayacak.
Bonservisi elinde olan oyuncu dahi transfer edemeyecekler.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. MUSTAFA CENGİZ (Galatasaray)
Biz Galatasaray olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve devletin büyük desteği ile yürütülen bu süreç ile ilgili planlama ve hazırlığımızı dikkatle yürütüyoruz. Finansal Fair Play (FFP) uygunluğu için gösterdiğimiz çaba bu planlama ve hazırlığı da destekler niteliktedir. GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ (M. Başakşehir)
Herkesin şapkasını önüne koyup düşüneceği bir dönemdeyiz. Kulüp başkanları, yöneticiler ve Türkiye Futbol Federasyonu sıfırdan bir sayfa açıyoruz. 31 Ocak 2019 tarihiyle artık mali milat başlıyor.
Bu yapının başarılı olması da TFF'nin uygulamasına bağlı. Federasyonumuz puan silmeden, transfer yasağına kadar tüm yaptırımları kararlı bir biçimde uygulamalı.
Bu noktada federasyona inancımız tamdır. AHMET AĞAOĞLU (Trabzonspor)
Tüm kulüplerin sorunu belli. Proje uygulandığında tüm kulüpler idari ve mali kontrole girecek. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in çok kararlı ve iddialı olduğunu gördüm. Bu demek ki TFF işi sık ı tutacak. Zaten bu futbolun kurtuluşu için son seçenek. EROL BEDİR (Kayserispor)
Çok önemli bir çalışma. Bu zorunlu bir durum haline gelmişti. Kulüplerimizin düze çıkması için çok yerinde adımlar atılıyor. El birliğiyle bu sıkıntılı süreçten çıkacağız. MEVLÜT DOĞAN (BB Erzurumspor)
Şu an bütün kulüplerimiz borç batağında. Borçların bir düzen içerisine girmesi lazım. Özellikle transferlerle alakalı Euro, dolar üzerinden değil de TL üzerinden anlaşmalar yapılmasına ben de yürekten inanan bir insanım. TFF'nin bu anlamda yüklendiği görev çok önemli. ALİ AY (Bursaspor)
Önce Bankalar Birliği ardından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde fikir alışverişi ve karşılıklı diyaloglar olumlu geçti. Kulüplerin borçlarının genel olarak değerlendirilmesi umarım yüzleri güldürür. HİLMİ KULLUK (Atiker Konyaspor)
Bizim kulübümüzün ekonomik durumu iyi ama rakiplerimize baktığımızda borç bir hayli yüksek. Bütçemize göre hareket etsek de zorlanıyoruz. Federasyon Başkanımızın kulüpleri desteklemesi bizim için moral oluyor.