Trabzonspor, Milan'a 15 milyon TL’lik ödeme yaptı

İtalya'nın Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine bordo-mavili kulüp herhangi bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmamak için İtalyan kulübüne dün 2 milyon 500 bin Euro (15 milyon 241 bin TL) ödeme yaptı.

Büyük bir ekonomik sıkıntının yaşandığı dönemde Trabzonspor yönetiminin bu hamlesi transfer döneminde bordo-mavilileri rahatlatırken, FIFA ise bordo-mavililerin bu hamlesini nasıl karşılayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Trabzonspor kulübüne ise transfer yasağı ile ilgili herhangi bir tebligatın ulaşmadığı bildirildi.



SIRADA ONUR VAR

Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor'da bir kriz biterken, diğeri başlıyor. Burak Yılmaz krizini, golcü oyuncuyu Beşiktaş'a vererek aşan bordo-mavili kulüp, Onur Recep Kıvrak ile de sorunlarını aşmak istiyor. Bordo-mavili takımda kadro dışı kalan ve alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran Onur Recep Kıvrak'ın süresi ise 6 Ocak Pazartesi günü doluyor. Kadro dışı kalmasından sonra forma giymediği dönemlerle birlikte önümüzdeki dönemlerinde parasını isteyen Onur'a, bordo-mavili kulübün herhangi bir ödeme yapma planı içerisinde olmadığı belirtildi. Bordo-mavili kulüple uzlaşmaya yanaşmayan ve yönetimin kendisine ilettiği teklifleri kabul etmeyen Onur, pazartesi günü farklı bir gelişme yaşanmaması durumunda serbest kalacak ve Trabzonspor kulübü ile mahkeme sürecinin içerisine girecek. Onur'un Trabzonspor'dan 3 milyon Euro (18 milyon 228 bin TL) talep ettiği öğrenildi.