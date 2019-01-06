Cüneyt Çakır: Artık VAR'sız futbol olmayacak

MHK'nın kış seminerinde CNN Türk'ün özel yayınına katılan Cüneyt Çakır, VAR'ın, futbolda adaleti sağlamak için geldiğini belirtti ve ekledi: "Artık VAR'sız futbol olmayacak." Çakır'dan satır başları şöyle:

VAR sistemine geçişte öncü ülkelerden biriyiz. Başkanımız Yıldırım Demirören ve tüm Futbol Federasyonu yönetimine vizyonları için teşekkür etmeliyiz.

VAR'da bazı pozisyonları izlemek uzun sürebiliyor ancak önemli olan doğru kararı vermek. Zamanla bu süreler azalacaktır.

Artık VAR'ın da etkisiyle hatalı ofsayt kararı alınmıyor. Ancak yönettiğim Fenerbahçe- M.Başakşehir maçında VAR'da bir talihsizlik olduğunu söylemem gerekiyor (Sistem bozulmuş, Başakşehir'in golü hatalı ofsayt bayrağına takılmıştı).

Gol teknolojisi gelirse memnun olurum ama kararı yöneticilerimiz verecektir.

Diğer spor dallarını da yakından takip ediyorum. NBA'de Boston taraftarıyım.