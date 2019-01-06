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: Artık VAR'sız olmayacak

Video yardımcı hakem sistemi (VAR) ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sona eren Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında VAR sisteminde yaşanan arıza hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Cüneyt Çakır: Artık VAR'sız futbol olmayacak

MHK'nın kış seminerinde CNN Türk'ün özel yayınına katılan Cüneyt Çakır, VAR'ın, futbolda adaleti sağlamak için geldiğini belirtti ve ekledi: "Artık VAR'sız futbol olmayacak." Çakır'dan satır başları şöyle:

VAR sistemine geçişte öncü ülkelerden biriyiz. Başkanımız Yıldırım Demirören ve tüm Futbol Federasyonu yönetimine vizyonları için teşekkür etmeliyiz.
VAR'da bazı pozisyonları izlemek uzun sürebiliyor ancak önemli olan doğru kararı vermek. Zamanla bu süreler azalacaktır.
Artık VAR'ın da etkisiyle hatalı ofsayt kararı alınmıyor. Ancak yönettiğim Fenerbahçe- M.Başakşehir maçında VAR'da bir talihsizlik olduğunu söylemem gerekiyor (Sistem bozulmuş, Başakşehir'in golü hatalı ofsayt bayrağına takılmıştı).
Gol teknolojisi gelirse memnun olurum ama kararı yöneticilerimiz verecektir.
Diğer spor dallarını da yakından takip ediyorum. NBA'de Boston taraftarıyım.

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Cüneyt Çakır: Artık VAR'sız futbol olmayacak
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