Real Madrid, Brahim Diaz'ı transfer etti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, İngiltere'nin Manchester City ekibinden Brahim Diaz'ı kadrosuna kattı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Diaz ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Diaz'ın yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı kaydedildi.

İspanyol basını, Real Madrid'in Diaz'ın transferinden dolayı Manchester City'e 17 milyon avro artı alınacak başarılar ve kişisel performansla bağlı olarak ilave 7 milyon avro ödeyeceğini iddia etti. İngiliz kulübünün ayrıca Diaz'ın gelecekte başka bir takıma transfer olması halinde bonservisinden yüzde 15'lik hakkı olduğu ifade edildi.

İspanyol futbolcunun ise Real Madrid'de sezon başına 3,5 milyon avro kazanacağı belirtildi.

Profesyonel futbol kariyerine 2013'te Manchester City'de başlayan İspanyol futbolcu, geçen sezon İngiliz takımı ile lig şampiyonluğu, İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.