Real Madrid sahasında yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, seyircisi önünde Real Sociedad'a 2-0 yenildi.

Santiago Bernabeu Stadı'na oynanan maçın hemen başında penaltı kazanan Real Sociedad, 3. dakikada William Jose'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 61. dakikasında Lucas Vazquez, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Avantajını iyi kullanan Real Sociedad 83. dakikada Ruben Pardo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma Real Sociedad'ın 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini alan ve 30 puanda kalan Real Madrid 5. sıraya geriledi. Real Sociedad ise 22 puana çıktı.

İspanyol basını, hafta içinde oynanan erteleme maçında deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kalan ve bugün de sahasında Real Sociedad'a yenilen Real Madrid'i 31 Ekim'den bu yana çalıştıran Arjantinli Santiago Solari'nin takımdaki geleceğinin tartışılmaya başlandığını iddia etti.