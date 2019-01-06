Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe'nin Puyol’u olacağım

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Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Sadık Çiftpınar oldu. Evkur Yeni Malatyaspor forması altında önemli bir çıkış yakalayan savunma oyuncusu, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un katıldığı törende, son bir yılı opsiyonlu 4.5 senelik kontrata imza attı. Sadık, imza sonrası, "Hayalini kurduğum, ait olduğum yerdeyim. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Camiamızı en iyi yerlere getirmek için çok çalışacağım. Takım arkadaşlarımızla birlikte inşallah çok başarılı olacağız" açıklamasını yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, "Seni Barça efsanesi Puyol'a benzetiyorlar. Bununla ilgili ne söyleyeceksin" sorusuna ise, "Bu benzetmeler çok güzel. Sadece tarzımla değil, performansımla da bu benzetmelere layık olmak için çok çalışıyorum" yanıtını verdi.