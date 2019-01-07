Abdülkadir Ömür: Büyüklerim ne derse o

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da iki yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa basın toplantısı düzenledi. Liverpool'un kendisi için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddiaları hakkında konuşan 19 yaşındaki Abdülkadir, "Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek istemem. Kulüp 'git' derse gideriz, 'kal' derse kalırız. Avrupa'da oynama hedefi her futbolcunun hayalidir. İnşallah bir gün ben de orada oynarım. Bu yıl şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Önümüzde kritik bir Başakşehir maçı var. Nasip diyelim" ifadesini kullandı.

ABİLİK HADDİME DEĞIL

Kampta altyapı oyuncularına abilik yapıp yapmadığı hakkındaki soruya, "Onlara abilik yapmak benim haddime değil" yanıtını veren Abdülkadir, "Altyapıdan 19 oyuncuyla kampa gitmek her kulübün yapacağı bir şey değil. Trabzonlu çocuklar her şeyiyle mücadele etme ruhuna sahiptir" dedi.

SOSA: KAMPTA OLMALIYDIM

TAKIM kaptanı Sosa ise şunları söyledi: "Sakatlığım nedeniyle antrenmana çıkamayacak olsam da arkadaşlarıma yardımcı olmaya ve kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum. Bu nedenle kampta olmalıydım. Sahalara dönüşüm için şu anda tam bir tarih veremem. Kendimi gün gün daha iyi hissediyorum. En erken sürede dönmeye çalışacağım."

TRANSFER HABERİ YAPMAYIN!

SOSA, Abdülkadir Ömür hakkındaki transfer iddiaları hakkında da konuştu. "Basın mensuplarına sesleniyorum, Abdülkadir için çok transfer haberi yapıp kafasını karıştırmayın" diyen Arjantinli, "O, çok iyi yerlere gelecek" şeklinde konuştu.