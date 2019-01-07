Her zaman güneş doğar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen programa katılan Başkan Fikret Orman, zor bir sürecin ardından yeniden başa döndüklerini ve yeni bir zorlu sürecin içine girdiklerini söyledi. Orman, "Hayat şarkılardaki gibi her zaman güneşli olmaz. Dönem dönem yağmur yağar, mevsim kışa döner. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor; güneş her zaman doğacaktır" diye konuştu. Beşiktaş'ın tam ileriye gittiği sırada aşağıya çekilmek istendiğini belirten Başkan Orman, "Bu çekişmenin en fazla camianın içinden olması üzücü. Ne oldu da aramıza nifak tohumları ekildi. Mayıs'ta kongremiz var. Nifak tohumu ekenlere bu camia gereken cevabı verecektir" dedi. Fikret Orman, Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takasının gündemde olmadığını dile getirirken, Tolgay'ın takımda kalacak gibi gözüktüğünü de sözlerine ekledi.;BEŞIKTAŞ Başkanı Fikret Orman ve Asbaşkan Umut Güner bugün transfer görüşmeleri için İtalya'ya gidecek. Torino ile Tolgay ve Ljajic için masaya oturacak olan ikilinin daha sonra Milan'ın stoperi Zapata ve Atalanta'nın sağ beki Castagne için görüşmelerde bulunması bekleniyor.İtalyan Il Romanista Gazetesi, Roma Kulübü'nün Sportif Direktörü Monchi'nin, Oğuzhan Özyakup için nabız yokladığını yazdı. Haberde, Cengiz Ünder'in gelişiminden memnun olan Roma'nın, Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan için 10 milyon Euro'ya yakın teklifte bulunacağı belirtildi. Öte yandan uzun süre takımdan uzak kalan Roco'ya, Brezilya ekibi Corinthians'ın talip olduğu öğrenildi.