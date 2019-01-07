Kamptan kısa kısa

BUGÜN NELER OLDU

İtalyan kulübü Parma'nın transfer etmek istediği Trabzonsporlu Juraj Kucka, dün akşam Antalya'da yapılan antrenmanda sakatlandı. Girdiği ikili mücadelede ayak bileğine darbe olan Slovak futbolcu, hemen hastaneye kaldırıldı.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın stoper ve defansif orta saha bölgelerine takviye beklentisi devam ediyor. Karaman'ın Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek bu bölgeler için transfer yapmaları gerektiğine vurgu yaptığı kaydedildiALTYAPIDAN gelen toplam 19 isimle Antalya'ya giden Trabzonspor'da gençler Burak Temir, Ali Osman Karnapoğlu, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Oğuzhan Açil, Serkan Asan, Murat Cem Akpınar, Yunus Emre Çakır, Berkay Sefa Kara, Abdülkadir Ömür ve Koray Kılınç birlikte poz verdiTRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya'da SABAH'a konuştu ve şunları söyledi: "Abdülkadir için dün bir telefonla yoklama macunu attılar Premier Lig'den. Ama daha burada başarılı olacak ve altyapıdan gelenlere abilik yapacak. Transfer için o gün, bugün değil. Bu 6 ay mı olur, 1.5 yıl mı olur; göreceğiz."