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'a Portekizli orta saha!..

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli orta saha oyuncusu 'e kanca attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 14:39
Altay'a Portekizli orta saha!.. Helder Tavares

Portekiz Premier Lig'de mücadele eden Tondela'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Dün takımının Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de şans bulan Helder Tavares, ligin ilk yarısında 15 müsabakada forma giydi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da oynayan Tavares, ayrıca Portekiz'de Pinhalnovense ve Beira-Mar, Romanya'da ise Otelul Galati kulüplerinde görev aldı. Ara transfer döneminde şimdiye kadar Yunan Tatos, Belaruslu Putsila, Oğuzhan ve Merter'le el sıkışarak 4 takviye yapan İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde Portekizli futbolcuya da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalatması bekleniyor.

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Altay'a Portekizli orta saha!.. Helder Tavares
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