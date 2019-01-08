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'dan gelecek sezon için genç transfer

, 'un 19 yaşındaki stoperi Jean-Clair Todibo'yu transfer ettiğini açıkladı. Oyuncu sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından serbest oyuncu olarak Barcelona'ya katılacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 17:08
Barcelona'dan gelecek sezon için genç transfer

Barcelona Kulübü, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen 19 yaşındaki Jean Clair Todibo'nun transfer edildiğini duyurdu.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Todibo'nun Toulouse ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtilip, Fransız futbolcunun 1 Temmuz'dan itibaren takıma dahil olacağı aktarıldı.

Defans ve orta sahanın ortasında oynayan Todibo'nun takımıyla sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı, Barcelona'nın hiçbir transfer bedeli ödemeyeceği vurgulandı.

MUNİR'İN BARCELONA'DAN AYRILACAĞI İDDİASI

İspanyol spor basınında, Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Fas asıllı İspanyol futbolcu Munir El Haddadi'nin kendisine takım aradığı ileri sürüldü.

Haberlerde, Barcelona Kulübünün Munir'i ara transferde göndererek kasasına para koymak istediği, Sevilla, Valencia, Alaves gibi kulüplerin de 23 yaşındaki forvetle ilgilendikleri belirtildi.

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Barcelona'dan gelecek sezon için genç transfer
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