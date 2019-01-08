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Lucescu, 2. Lig karmalarının maçını izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını takip etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:48
Lucescu, 2. Lig karmalarının maçını izledi

Mircea Lucescu'nun talebi üzerine Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, TFF 2. Lig ekiplerinin futbolcularından oluşan karma takımlar karşılaştı.

Müsabakayı, Lucescu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, kulüp ve futbolcu temsilcileri de izledi.

A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan karşılaşmada beyaz takım, kırmızı takımı 2-1 mağlup etti. Beyaz takımın gollerini Abdullah Balıkçı ve Ahmet Hakan Şahin atarken, kırmızı takımın tek golünü Devrim Taşkaya kaydetti.

Organizasyonda yarın, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin futbolcularından oluşan karmalar karşı karşıya gelecek.

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Lucescu, 2. Lig karmalarının maçını izledi
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