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ile yollarını ayıran , Portekiz'in takımıyla anlaştı.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 15:54
Son dakika: Pepe, Porto'ya transfer oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe, eski takımı Porto'ya döndü.

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesini karşılıklı fesheden 35 yaşındaki Pepe, Portekiz temsilcisi Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran Porto, eski futbolcusunu Portekizce, İspanyolca ve İngilizce "Evine hoş geldin" mesajıyla karşıladı.

Kariyerinde 2004-2007 yılları arasında Porto forması giyen Pepe, tüm kulvarlarda 89 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Yıldız futbolcu, bu dönemde 2'si ligde olmak üzere toplam 6 kez kupa sevinci yaşamıştı.

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Son dakika: Pepe, Porto'ya transfer oldu
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