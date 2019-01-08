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Sosyal medya holiganlarına geçit yok!

, 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 11:53
Sosyal medya holiganlarına geçit yok!

İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa "Seyirden Men Cezası" verildi. Bu sezonun 17 haftasında geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısı yüzde 14 arttı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildi."

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Sosyal medya holiganlarına geçit yok!
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