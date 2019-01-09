Aranan kan Marcao

BUGÜN NELER OLDU

Serdar Aziz'le yollarını ayırma kararı alan, Maicon'u satış listesine koyan Galatasaray, aradığı stoperi Portekiz'de buldu.23 yaşındaki Brezilyalı savunmacının cuma günü İstanbul'a ayak basması bekleniyor. Marcao, 5 Haziran 1996 doğumlu ve 1.85 boyunda... Futbola Atletico Paranaense'de başladı, ardından Goianiense ve Rio Ave formaları giydi. 2018 yazında Chaves'e geçen genç defans oyuncusu, sezonun ilk yarısında 16 lig maçında şans buldu ve iki penaltı golü attı.