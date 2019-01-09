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'tan 5 gollü prova

Devre arası kampını 'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından , hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi 'u 5-1 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 19:11
Beşiktaş'tan 5 gollü prova

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Hüseyin Seyligli, Necip Uysal, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Lens ve Larin ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Afjet Afyonspor, 45. dakikada Emre Öztürk'ün attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Beşiktaş, maçın ikinci yarısına Gökhan Gönül'ün yerine Fatih Aksoy, Hüseyin Seyligli'nin yerine Dorukhan Toköz, Quaresma'nın yerine Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'un yerine Ljajic değişiklikleri ile başladı.

Siyah beyazlı ekip, 48 ve 53. dakikalarda Larin, 51. dakikada Ljajic, 79. dakikada Fatih Aksoy ile 90. dakikada Babel'in golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

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Beşiktaş'tan 5 gollü prova
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