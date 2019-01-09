Roman Neustadter: Ben değil Fenerbahçe kötüydü

Fenerbahçe'nin Antalya kampında basın mensuplarının karşısına çıkan Roman Neustadter, "Ersun Yanal'ın 11'inde forma bulabileceğini düşünüyor musun?" şeklindeki soruya manidar bir cevap verdi.

Kendi performansını yargılamak istemediğini dile getiren Rus savunmacı, "Ben dört yıldır bu takımın stoperiyim. Bu sadece bana bağlı bir durum değil. Takım halinde kazanıp kaybediyoruz. İlk yarı kötü bir görüntü sergiledik, skorlar bunu gösteriyor" dedi. Neustadter, sarı-lacivertli takımın savunmaya yaptığı takviyelerin hatırlatılması üzerine de "Her gün çok çalışıyorum. Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum. Pozisyonumu korumak için elimden geleni yapacağım. Hangi mevkide oynadığımın hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.



Roman Neustadter, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 resmi maça ilk 11'de başlayıp, toplam 1515 dakika sahada kaldı.