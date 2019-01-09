Trabzonspor'dan 42 milyonluk tasarruf

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden kurtulmaya çalışan Trabzonspor, iç transferde önemli bir revizyona gitti. Yıldaile yollarını ayıran bordo-mavililer, oyuncu giderlerinden 42 milyon TL'lik tasarruf sağladı. Maaş yükünü 19 milyon Euro'dan 12 milyon Euro seviyesine çeken yönetim, rahat bir nefes aldı amaBordo-mavili yönetimin tasarruf içinileile de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.