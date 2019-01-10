Göztepe - Pendikspor maçında 9 gol

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, Pendikspor ile Gloria Serenity Resort futbol sahasında karşılaştı.

Maçta 3. dakikada Ozan Papaker'in golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen 14. ve 21. dakikalarda Cameron Jerome ve 44. dakikada Andre Poko ile goller bulan Göztepe, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

50. dakikada Fatih Cerlek'in kendi kalesine attığı golle skoru 4-1'e taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 58. dakikada Sokol Cikalleshi ile farkı 4'e çıkardı: 5-1.

Pendikspor'un 59. ve 68. dakikalarda penaltılardan Ozan Papaker ile 2 gol daha bulduğu karşılaşmada Göztepe, Deniz Kadah'ın 82. dakikada penaltı vuruşundan attığı golle müsabakadan 6-3 galip ayrıldı.

Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da bir süre takip etti.