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Sırada var

Defansa takviye yapan yönetimi, golcü transferi için de çalışmalarını hızlandırdı...

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Sırada Michy Batshuayi var
Eren ile yollarını ayırıp 2 forvet transferi yapacak olan G.Saray'da listenin ilk sırasında yer alan Michy Batshuayi için çalışmalar hızlandı. Marcao ve Emre'nin ardından yeni golcüyü de bir an önce takıma kazandırmak isteyen sarıkırmızılı idareciler, Valencia'da kiralık forma giyen Belçikalı ile temasa geçti. Bonservisi Chelsea'de olan Batshuayi'yi İspanyol kulübü geri göndermek istiyor. Ancak İngiliz ekibi kabul etmiyor. Gelişmeleri takip eden ve Chelsea'ye aynı şartlarda 1.5 yıllık kiralama teklifi sunan G.Saray, gelecek yanıtı bekliyor.
Bu arada G.Saray'ın Al-Ahli'de forma giyen Suriyeli santrfor Omar Al-Soma ile de ilgilendiği gelen haberler arasında.

Bu sezon İspanya'da 23 maçta 3 gol atan Batshuayi için Valencia Teknik Direktörü Marcelino, "Ona sabrım kalmadı. Gitmesi gerekiyor" dedi.
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Sırada Michy Batshuayi var
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