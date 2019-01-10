Sırada Michy Batshuayi var

BUGÜN NELER OLDU

Eren ile yollarını ayırıp 2 forvet transferi yapacak olan G.Saray'da listenin ilk sırasında yer alan Michy Batshuayi için çalışmalar hızlandı. Marcao ve Emre'nin ardından yeni golcüyü de bir an önce takıma kazandırmak isteyen sarıkırmızılı idareciler, Valencia'da kiralık forma giyen Belçikalı ile temasa geçti.Ancak İngiliz ekibi kabul etmiyor. Gelişmeleri takip eden ve Chelsea'ye aynı şartlarda 1.5 yıllık kiralama teklifi sunan G.Saray, gelecek yanıtı bekliyor.Bu arada G.Saray'ın Al-Ahli'de forma giyen Suriyeli santrforile de ilgilendiği gelen haberler arasında.Bu sezon İspanya'da 23 maçta 3 gol atan Batshuayi için Valencia Teknik Direktörü Marcelino, "Ona sabrım kalmadı. Gitmesi gerekiyor" dedi.