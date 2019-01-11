Fenerbahçe'den transfer harekatı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, kanatlara takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Moses için İngiliz ekibine kiralık teklifi yaptı. Ada ekibinde fazla forma şansı bulamayanPazarlıkların olumlu yönde ilerlediği bildirildi. Fenerbahçe'de gündeme gelen bir diğer isim ise PAOK'tan Amr Warda oldu.PAOK'un da Warda'yı satmak için yeşil ışık yaktığı ifade edildi.Fenerbahçe, Brezilya ekibi Parana'nın orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'ı transfer listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin, 18 yaşındaki futbolcu için Parana ile teması geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, Lucas hakkındayorumunu yaptı. Brezilyalı genç oyuncu, sözleşmesi gereği 6 milyon Euro bedel karşılığında serbest kalma hakkına sahip.