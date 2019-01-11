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Bodrumspor'da

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen , 'a transfer oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 11:52
Orhan Şam Bodrumspor'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig takımı Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan tecrübeli stoper Orhan Şam'la anlaştı. Gençlerbirliği'nde profesyonel olup Hacettepespor, Mardinspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa kulüplerinde de görev alan 32 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlı takımın Antalya kampına katılarak resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Süper Lig'de 167 karşılaşmaya çıkan Orhan Şam, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de ise 14 müsabakada görev aldı. Deneyimli krampon bu sezonun ilk yarısına Elazığspor'da 15 maçta forma giydi.

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Orhan Şam Bodrumspor'da
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