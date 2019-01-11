Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rizespor Nakoulma'yı transfer etti

Rizespor Nakoulma'yı etti

, bir dönem Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da forma giyen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 17:39
Rizespor Nakoulma'yı transfer etti

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu.

Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes'ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nakoulma, Süper Lig'de daha önce Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formalarını giymişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor Nakoulma'yı transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN