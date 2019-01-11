Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer teklifini doğruladı! Ezeli rakipler karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer döneminin başlaması ile birlikte ikinci yarıda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Son dakika transfer haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Sarı kırmızılı takımın transfer gündemindeki Michy Batshuayi ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamayla transfer teklifini doğruladı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için karşı karşıya olduğu o isim…

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMESİ

Transfer döneminin başlaması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen iki ekip ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer ile ilgili son gelişmeler;