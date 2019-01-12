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ve 'dan son dakika atağı! Yeni golcü geliyor...

Ezeli rakipler ve 'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan Fenerbahçe, ikinci yarıda puan kayıplarını en aza indirerek üst sıralara yükselmeyi hedeflerken, Galatasaray ise şampiyonluk hesapları yapıyor. Bu doğrultuda nokta transfer için çalışmalarını sürdüren iki ekip aynı oyuncuya teklif götürdü.

Giriş Tarihi: 12.1.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 10:30
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Yeni golcü geliyor...

ve ara döneminin başlaması ile birlikte ikinci yarıda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Son dakika de ardı ardına gelmeye başladı. Sarı kırmızılı takımın transfer gündemindeki Michy Batshuayi ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamayla transfer teklifini doğruladı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için karşı karşıya olduğu o isim…

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE TRANSFER GELİŞMESİ

Transfer döneminin başlaması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen iki ekip ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer ile ilgili son gelişmeler;

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Yeni golcü geliyor...
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