Bize gelmiş bir rapor yok

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da düzenlenen Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Fikret Orman, şu an için bir eksiklerinin olmadığını söyledi. Orman, "Normalde transfer dönemlerini mali açıdan son sürece bırakıyoruz. Ancak bu sene böyle yapmadık. İhtiyacımız olan iki nokta vardı. Bir tanesi santrfordu, Burak'la anlaştık. Bir tanesi de stoperdi, Mirin'i aldık. Takım komple Antalya'da kampta. Bir eksiğimiz gözükmüyor. Bize gelmiş rapor yok. Sadece bir sağ bek transfer edebiliriz. Yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak" ifadelerini kullandı.