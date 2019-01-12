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, 'ı iki golle geçti

'in 22. haftasında , 'ı 2-1 mağlup etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 23:43 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 23:44
Chelsea, Newcastle United'ı iki golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-1 yendi.

Ligin 22. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United'ı konuk etti.

İlk yarıya hızlı başlayan Chelsea 9. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 40. dakikada Ciaran Clark'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 57. dakikada Willian'ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 47'e çıkaran Chelsea, 4. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 18 puanla 18'inci sırada kaldı.

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Chelsea, Newcastle United'ı iki golle geçti
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