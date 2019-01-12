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'istifa' mı etti? 'da Erol Bulut şoku ve açıklama!

ekiplerinden Evkur 'un teknik direktörü , hakkında çıkan istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 14:59
Erol Bulut 'istifa' mı etti? Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut şoku ve açıklama!

Antalya Belek'te ikinci sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, hakkında 'İstanbul'da avukatı ile görüştükten sonra istifa dilekçesi hazırlandı' ve 'Almanya Bundesliga'dan teklifler aldı' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Teknik direktör Bulut, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.
Öte yandan, Yeni Malatyaspor yönetiminin de konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

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Erol Bulut 'istifa' mı etti? Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut şoku ve açıklama!
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