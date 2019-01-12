Fenerbahçe moralli döndü

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, Belek kampını AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı.Fenerbahçe'nin gollerini İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici ve Frey kaydetti. Yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Ferdi Kadıoğlu da 11'deki dikkat çeken isimlerdendi. Teknik direktörA Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı tribünden takip etti.Geçtiğimiz günlerde özür dileyen ve kadro dışı cezası kaldırılan Volkan Demirel, AZ Alkmaar karşılaşması ile formasına kavuştu. Tecrübeli eldiven, 139 gün sonra oynadı. Kanarya, soyunma odasına 1-0 önde giderken, ilk 45 dakika sahada kalan Volkan göz doldurdu. İkinci devre kenara gelen Slimani'nin kulübede iki telefonla vakit geçirmesi dikkat çekti.Ersun Yanal'la birlikte geçen 240 saat sonrasının merakıyla izledik maçı... Ne yaptıklarını değil, ne yapmak istediklerini görmeye çalıştık.Jailson ve Topal'ı ayrı ayrı kullandı. Tek santraforu (Silimani) ilk 45'te denedi, ikinci devre Soldado ile Frey yan yanaydı. Dirar'ın ilk goldeki katkısını gördükten sonra Faslı oyuncunun kendisine takımda alan açma ihtimali yükselmiş durumda. Ayew'in oyunu sol önde oynamasıyla, şubat ayında Valbuena'nın yeniden kulübüden hamle oyuncusu olmasına şaşırmam.Dikkatler Sadık'a kenetlenmişti... AZ'nin golden sonraki baskısıyla hazırlık maçı ötesinde çok net bir testten geçti. Oyuna iyi başladı, böyle de devam etti. Skrtel'in üç sene sonra sağ stopere geçmesi, yeni bir partnerle oynaması, belli uyumsuzları getirdi.Eljif ve Ferdi'nin oyun organizasyonu eksik kaldı. Baskıyı kıramadılar. Ancak Ferdi'nin oyun aklı ve pas kalitesinde daha önde olması ilginç.